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Момент точного удара по российскому танку показали ВСУ
Момент точного удара по российскому танку показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176904-moment-tochnogo-udara-po-rossiyskomu-tanku-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Момент точного удару по російському танку показали військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Це військове з'єднання входить до складу артилерійських військ ЗСУ.
Відеозапис оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 17 листопада у Телеграм.
Працюють артилеристи 44-ї бригади. Кожен постріл в ціль, — додали у Страткомі.
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