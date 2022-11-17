Момент точного удара по российскому танку показали ВСУ

https://racurs.ua/n176904-moment-tochnogo-udara-po-rossiyskomu-tanku-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Момент точного удару по російському танку показали військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Це військове з'єднання входить до складу артилерійських військ ЗСУ.

Відеозапис оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 17 листопада у Телеграм.