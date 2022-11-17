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Момент точного удара по российскому танку показали ВСУ

Момент точного удара по российскому танку показали ВСУ (ВИДЕО)

17 ноя 2022, 20:00
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Момент точного удару по російському танку показали військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Це військове з'єднання входить до складу артилерійських військ ЗСУ.





Відеозапис оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 17 листопада у Телеграм.

Працюють артилеристи 44-ї бригади. Кожен постріл в ціль, — додали у Страткомі.

Источник: Ракурс


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