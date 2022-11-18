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Более 430 детей уже стали жертвами российского вторжения в Украину, фото: Офис генпрокурора

433 ребенка стали жертвами российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

18 ноя 2022, 10:33
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В Україні 433 дитини загинули та щонайменше 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості за час повномасштабного російського вторгнення.





Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється в Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 423;
  • Харківській області — 265;
  • Київській області — 117;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 72;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 64;
  • Дніпропетровській області — 32.

Зокрема, встановлено такі випадки:

  • 17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку у місті Вільнянську Запорізької області загинули 10 людей, зокрема двоє дітей віком 11 та 17 років;
  • 17 листопада внаслідок обстрілу окупантами міста Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка;
  • 16 листопада через обстріл російськими військами міста Ізюма Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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