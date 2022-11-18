Более 430 детей уже стали жертвами российского вторжения в Украину, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n176917-433-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

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В Україні 433 дитини загинули та щонайменше 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості за час повномасштабного російського вторгнення.

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється в Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 423;

Харківській області — 265;

Київській області — 117;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 72;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 64;

Дніпропетровській області — 32.

Зокрема, встановлено такі випадки:

17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку у місті Вільнянську Запорізької області загинули 10 людей, зокрема двоє дітей віком 11 та 17 років;

17 листопада внаслідок обстрілу окупантами міста Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка;

16 листопада через обстріл російськими військами міста Ізюма Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.