Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Понад 430 дітей вже стали жертвами російського вторгнення в Україну, фото: Офіс генпрокурора
433 дитини стали жертвами російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176917-433-dytyny-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні 433 дитини загинули та щонайменше 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості за час повномасштабного російського вторгнення.
Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється в Telegram-каналі Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 423;
- Харківській області — 265;
- Київській області — 117;
- Миколаївській області — 77;
- Запорізькій області — 72;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 64;
- Дніпропетровській області — 32.
Зокрема, встановлено такі випадки:
- 17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку у місті Вільнянську Запорізької області загинули 10 людей, зокрема двоє дітей віком 11 та 17 років;
- 17 листопада внаслідок обстрілу окупантами міста Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка;
- 16 листопада через обстріл російськими військами міста Ізюма Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено 2 тис. 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...