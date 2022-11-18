Рашисты готовятся терять контроль над Крымом, фото: knowhistory.ru

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У тимчасово окупованому Криму проводять «фортифікаційні роботи для захисту півострова».

Про це заявив очільник окупаційної адміністрації регіону сергій аксьонов, повідомляють російські ЗМІ.

За словами аксьонова, відповідні заходи здійснюються за дорученням російського диктатора володимира путіна, щоб «кримчани відчували себе в безпеці».

СтратКом ЗСУ сьогодні, 18 листопада, оприлюднив відео, котре показує спорудження рашистами окопів та бетонних загородження у Криму.

Нагадаємо, екс-командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант у відcтавці Бен Ходжес нещодавно заявив про можливість звільнення Україною окупованого Криму, оскільки війська країни-агресора на півострові будуть дуже вразливими перед високоточною зброєю, зокрема ракетами HIMARS.