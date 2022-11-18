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Ракурс
Рашисты выбили половину энергетики Украины, в Киеве снова экстренные отключения

Рашисты выбили половину энергетики Украины, в Киеве снова экстренные отключения

18 ноя 2022, 16:39
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Майже половина енергосистеми України виведена з ладу внаслідок ракетних ударів росії по критичній та цивільній інфраструктурі.





Про це 18 листопада заявив прем'єр-міністр Шмигаль.

Національна енергетична компанія «Укренерго» заперечила і назвала фейком інформацію щодо можливого повного чи часткового знеструмлення країни з 17 листопада, що з’явилася «у сумнівних телеграм-каналах».

У сумнівних телеграм-каналах використовується логотип компанії «Укренерго» для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни. Ця інформація не відповідає дійсності! «Укренерго» не робило жодних таких заяв, — йдеться в повідомленні у Телеграм компанії.

За повідомленням, це один із можливих «вкидів» для того, «щоб посіяти паніку серед українського населення».

Тим часом у Києві застосовують екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію. Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють, — додали в КМДА.

Источник: Ракурс


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