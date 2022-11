ISW: в россии продолжается мобилизация

Попри заяви російських чиновників, паралельно з осіннім призовом в рф, триває «часткова» мобілізація. Незабаром, імовірно, упродовж місяця офіційно буде оголошена нова хвиля мобілізації.

В умовах перенавантаженості бюрократичних та адміністративних ресурсів, це ще більше погіршить умови підготовки російських солдатів.

Про наміри російської влади продовжити приховану мобілізацію навіть під час осіннього призову повідомляє 19 листопада американський інститут вивчення війни (ISW).

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ftpic.twitter.com/E4aKmzGWjI