ISW: у росії триває мобілізація

https://racurs.ua/ua/n176948-isw-u-rosiyi-tryvaie-mobilizaciya.html

Ракурс

Попри заяви російських чиновників, паралельно з осіннім призовом в рф, триває «часткова» мобілізація. Незабаром, імовірно, упродовж місяця офіційно буде оголошена нова хвиля мобілізації.

В умовах перенавантаженості бюрократичних та адміністративних ресурсів, це ще більше погіршить умови підготовки російських солдатів.

Про наміри російської влади продовжити приховану мобілізацію навіть під час осіннього призову повідомляє 19 листопада американський інститут вивчення війни (ISW).

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ftpic.twitter.com/E4aKmzGWjI — ISW (@TheStudyofWar) November 19, 2022

Російські телеграм-канали 18 листопада активно обговорювали ознаки того, що Кремль готується до другої хвилі мобілізації. Зокрема, вони поширили в мережі зображення порядку денного, отриманого петербуржцем, якому було наказано з’явитися на мобілізацію в січні 2023 року всупереч заяві володимира путіна про закінчення часткової мобілізації 31 жовтня.

Очевидно, що російська влада повністю не припинила мобілізаційні заходи, а це означає, що деяка кількість мобілізованих, як і раніше, проходить підготовку одночасно із призовниками-строковиками.

Це, ймовірно, призведе до ще ще гіршої якості підготовки як мобілізованих, так і призовників. Чергова хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на передову в Україні, вважають експерти.