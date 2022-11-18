На тлі вербування до ПВК "Вагнера" в росії різко скоротилася кількість в'язнів

https://racurs.ua/ua/n176946-zeky-gynut-za-putina-na-tli-verbuvannya-do-pvk-vagnera-v-rf-rizko-skorotylasya-kilkist-v-yazniv.html

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Журналісти в росії, використовуючи дані федеральної служби виконання покарань (ФСВП), з’ясували, що сумарно за жовтень та листопад із колоній рф зникло понад 23 тис. ув’язнених.

При цьому у серпні у в’язницях росії утримувалося майже 349 тис. осіб. До вересня їх стало на тисячу менше, а наступні два місяці помітний різкий провал: 338 тис. і 325 тис. відповідно.

Видання пише, що навіть після масової амністії до 70-річчя перемоги СРСР у Другій світовій війні навесні 2015 року ув’язнених за такий самий період поменшало лише на 15 тис. осіб.

«Медіазона» пов’язує скорочення з вербуванням ув’язнених до ПВК «Вагнера» ​​Євгена Пригожина.

Нагадаємо, влітку 2022 року до російських колоній почав приїжджати власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин для вербування ув’язнених на війну в Україну. Він обіцяв чималу за російськими мірками зарплату у 200 тис. рублів на місяць, помилування через півроку служби або п’ять мільйонів виплат родичам і орден у разі загибелі.

Правозахисники неодноразово розповідали про вербування до ПВК громадян держав Центральної Азії. Про рекрутинг громадян африканських держав до цього випадку не було відомо. Діяльність приватних військових компаній у росії незаконна. Заходи щодо вербування ув’язнених на війну законами також не регулюються.