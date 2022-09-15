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Ракурс
“Або ПВК і зеки, або ваші діти” – пригожин росіянам про участь у війні

«Або ПВК і зеки, або ваші діти» — пригожин росіянам про участь у війні

15 вер 2022, 19:10
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Російський бізнесмен євген пригожин, так званий «повар путіна», який відповідає за приватну армію президента рф — військову компанію «Вагнера», прокоментував рекрутинг зеків в російських тюрмах. Він порадив противникам участі ув’язнених в діяльності ПВК в Україні відправити на фронт власних дітей.





Ті, хто не хочуть, щоби воювали ПВК, ув’язнені, хто міркує на цю тему, хто нічого не хоче робити і в принципі кому ця тема не подобається, дітей своїх на фронт відправте. Або ПВК та зеки, або ваші діти — вирішуйте самі, — заявив пригожин.

Він також стверджує, що росія завжди була та буде «під захистом армії».

Раніше компанія пригожина «Конкорд» прокоментувала відео, на якому подібний на пригожина чоловік агітує зеків взяти участь у війну проти України.

Джерело: Ракурс


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