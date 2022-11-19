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Ракурс
В больницы оккупированной Горловки привезли полтысячи раненых военных рф

В больницы оккупированной Горловки привезли полтысячи раненых военных рф

19 ноя 2022, 08:24
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У період з 10 по 16 листопада у Горлівку з напрямку Майорська до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких — нещодавно мобілізовані.





Про це у ранковому зведенні 19 листопада повідомив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

Бої на північному сході, карта - ISW

Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у Михайлівці Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 — пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

Бої на сході, карта - ISW

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

Крім того, на Кінбурнській косі ЗСУ уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані, повідомили в ОК «Південь».

Бої на півдні, карта - ISW

У Донецькій області тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак.

Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, — справжні герої, — сказав у вечірньому зверненні 18 листопада президент України Володимир Зеленський.

Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються епіцентрами, найгарячішою точкою війни. Ворог там зазнає неймовірних втрат.

Источник: Ракурс


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