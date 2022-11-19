Это могли быть запасы на войну против Запада — New York Times о масштабных запусках ракет россией

https://racurs.ua/n176964-eto-mogli-byt-zapasy-na-voynu-protiv-zapada-new-york-times-o-masshtabnyh-zapuskah-raket-rossiey.html

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Масований удар по Україні, який Росія завдала 15 листопада, знову порушив питання про російські запаси далеких ракет, пише New York Times. У той день було випущено 96 ракет — це був наймасовіший удар останнім часом.

Тим часом ще до цього в Україні та на Заході багато говорили про те, що запаси такої зброї в росії виснажуються, і це призведе до скорочення обстрілів українських критичних об'єктів інфраструктури.

Спираючись на оцінки експертів The New York Times публікує кілька версій того, чому росія змогла завдати такого масованого удару після більш ніж півроку війни.

1. росія закуповує ракети в Північній Кореї та Ірані. Західна розвідка стверджує, що росія звернулася до КНДР із запитом на постачання боєприпасів. Тегеран вже постачає Москві безпілотники «Шахед-136», які вона використовує як крилаті ракети. Спікер ВПС України Юрій Ігнат нещодавно заявив, що Іран поставить росії та балістичні ракети. І Північна Корея, і Іран заперечують постачання зброї московитам.

2. росія може сама поповнювати свої арсенали. Згідно з аналізом агентства Jane’s Defense, росія, ймовірно, зуміла заздалегідь накопичити запас мікрочипів та інших компонентів, необхідних для виробництва високоточної зброї, пише NYT.

Можливо, ці запаси накопичувалися кілька років. Крім того, виробництво ракет могло прискоритися ще до війни, а тепер, за інформацією Jane’s, багато російських заводів працюють у три зміни і без вихідних.

3. росія використовує більше протиповітряних ракет, заощаджуючи крилаті. Російські війська вже використовують ракети ЗРК С-300 проти наземних цілей. Це дало привід західним експертам припустити, що запаси крилатих та балістичних ракет, призначених для ударів по землі, скоротилися.

4. росія спочатку мала великий запас ракет на випадок війни з НАТО. Точні розміри російського ракетного арсеналу на Заході, напевно, мало хто знає, якщо це взагалі комусь відомо. Але на Заході вважають, що Москва серйозно побоюється того, що війна з НАТО може початися і зберігає якийсь недоторканний запас ракет на цей випадок. Чи був він задіяний під час удару 15 листопада, наразі невідомо.