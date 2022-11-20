Франция передала Украине ЗРК Crotale

Зенитный ракетный комплекс Crotale, фото: Aerofossile2012

https://racurs.ua/n176991-franciya-peredala-ukraine-zrk-crotale.html

Ракурс

Франція передала Українідві батареї зенітних ракетних комплексів Crotale та дві РСЗВ LRU (європейський варіант РСЗВ M270A1).

Також «на розгляді» перебуває запит України щодо отримання радарів.

Про цезаявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє BFMTV.

За словами Лекорню, загальний обсяг військової допомоги, яку Франція надала Україні, стоїться 550 млн євро, що робить її одним з найбільших донорів озброєння для України.

Зокрема, Україна також вже отримали від Франції:

18 самохідних артилерійських установок Caesar;

ракети Milan і Mistral;

60 бронетранспортерів VAB;

протитанкові міни HDP-2A2;

засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози;

прилади нічного бачення.

Лекорню запевняє, що постачання зброї Україні триватимуть і надалі. Так, Франція пообіцяла надіслати 155-мм гаубиці TRF1.

Усе, що ми обіцяємо, ми виконуємо, — наголошує Лекорню.

Окрім цієї фінансової та матеріальної допомоги, Франція вирішила навчати українських військових.

Наше завдання — для початку — навчити 2 тис. осіб із 15 тис., запропонованих Євросоюзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема на техніці, яку ми постачаємо, — зазначив міністр.

Крім того, парламент Франції проголосував за створення фонду підтримки у розмірі 200 млн євро, завдяки якому Україна зможе розміщувати замовлення на обладнання у французьких компаніях або забезпечувати сервісне обслуговування вже поставлених систем.

Джерело: BFMTV