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Ястреб заступает на боевое дежурство - Воздушные силы обновили информацию о ЗРК Hawk
Ястреб заступает на боевое дежурство — Воздушные силы обновили информацию о ЗРК Hawkhttps://racurs.ua/n176963-yastreb-zastupaet-na-boevoe-dejurstvo-vozdushnye-sily-obnovili-informaciu-o-zrk-hawk.htmlРакурс
Повітряне командування «Центр» повідомило, що американський зенітний ракетний комплекс Hawk найближчими днями посилить українську систему ППО.
Hawk стане черговим іноземним комплексом ППО, який отримали ЗСУ. Наразі російські цілі в українському небі збиває німецький Iris-T та норвезький NASAMS.
У суботу, 19 листопада, у Повітряних силах спростували збиття російського літака системою ППО NASAMS.
Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.
США в рамках пакета допомоги на 400 млн пообіцяли передати ракети для цих комплексів.
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