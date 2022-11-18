Систему ПВО Hawk готовят к работе на фронте

https://racurs.ua/n176935-sistemu-pvo-hawk-gotovyat-k-rabote-na-fronte.html

Ракурс

Системи ППО Hawk скоро стануть на бойове чергування повітряних сил України.

Про це повідомив 18 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вже працюють на фронті NASAMS та Iris-T. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується для того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. Таким чином, посилюватимемо існуючу систему ППО, — заявив він.

Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.

США в рамках пакета допомоги на 400 млн пообіцялипередати ракети для цих комплексів.