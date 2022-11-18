Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Систему ПВО Hawk готовят к работе на фронте

Систему ПВО Hawk готовят к работе на фронте

18 ноя 2022, 18:24
999

Системи ППО Hawk скоро стануть на бойове чергування повітряних сил України.





Про це повідомив 18 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вже працюють на фронті NASAMS та Iris-T. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується для того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. Таким чином, посилюватимемо існуючу систему ППО, — заявив він.

Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.

США в рамках пакета допомоги на 400 млн пообіцялипередати ракети для цих комплексів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров