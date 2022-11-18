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Систему протиповітряної оборони Hawk готують до роботи на фронті
Систему ППО Hawk готують до роботи на фронтіhttps://racurs.ua/ua/n176935-systemu-ppo-hawk-gotuut-do-roboty-na-fronti.htmlРакурс
Системи ППО Hawk скоро стануть на бойове чергування повітряних сил України.
Про це повідомив 18 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Вже працюють на фронті NASAMS та Iris-T. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується для того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. Таким чином, посилюватимемо існуючу систему ППО, — заявив він.
Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.
США в рамках пакета допомоги на 400 млн пообіцяли передати ракети для цих комплексів.
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