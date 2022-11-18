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Ракурс
Систему протиповітряної оборони Hawk готують до роботи на фронті

Систему ППО Hawk готують до роботи на фронті

18 лис 2022, 18:24
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Системи ППО Hawk скоро стануть на бойове чергування повітряних сил України.





Про це повідомив 18 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вже працюють на фронті NASAMS та Iris-T. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується для того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. Таким чином, посилюватимемо існуючу систему ППО, — заявив він.

Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.

США в рамках пакета допомоги на 400 млн пообіцяли передати ракети для цих комплексів.

Джерело: Ракурс


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