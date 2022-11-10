Украина получит новый пакет военной помощи от США, фото: «Европейская правда»

https://racurs.ua/n176680-pvo-hawk-avenger-i-stinger-pentagon-obyavil-novyy-paket-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Пентагон сьогодні. 10 листопада, офіційно оголосив про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн дол. США.

Про це повідомляється на сайті американського оборонного відомства.

Новий пакет допомоги включатиме:

ракети для систем ППО HAWK;

чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

21 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тис. 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецьку зброю, оптику та понад 20 млн набоїв до неї;

підривну техніку та засоби захисту від холоду.

У Пентагоні наголошують, що за умов безперервних та жорстоких повітряних атак росії на критично важливу інфраструктуру України додаткові засоби ППО мають вирішальне значення.