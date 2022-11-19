Яструб заступає на бойове чергування - Повітряні сили оновили інформацію про ЗРК Hawk

https://racurs.ua/ua/n176963-yastrub-zastupaie-na-boyove-cherguvannya-povitryani-syly-onovyly-informaciu-pro-zrk-hawk.html

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Повітряне командування «Центр» повідомило, що американський зенітний ракетний комплекс Hawk найближчими днями посилить українську систему ППО.

Hawk стане черговим іноземним комплексом ППО, який отримали ЗСУ. Наразі російські цілі в українському небі збиває німецький Iris-T та норвезький NASAMS.

У суботу, 19 листопада, у Повітряних силах спростували збиття російського літака системою ППО NASAMS.

Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.

США в рамках пакета допомоги на 400 млн пообіцяли передати ракети для цих комплексів.