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Яструб заступає на бойове чергування - Повітряні сили оновили інформацію про ЗРК Hawk

Яструб заступає на бойове чергування — Повітряні сили оновили інформацію про ЗРК Hawk

19 лис 2022, 13:21
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Повітряне командування «Центр» повідомило, що американський зенітний ракетний комплекс Hawk найближчими днями посилить українську систему ППО.





Hawk стане черговим іноземним комплексом ППО, який отримали ЗСУ. Наразі російські цілі в українському небі збиває німецький Iris-T та норвезький NASAMS.

У суботу, 19 листопада, у Повітряних силах спростували збиття російського літака системою ППО NASAMS.

Нагадаємо, у середині жовтня Іспанія передала чотири системи HAWK. У листопаді пообіцяла передати ще дві системи.

США в рамках пакета допомоги на 400 млн пообіцяли передати ракети для цих комплексів.

Джерело: Ракурс


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