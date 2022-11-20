Белорусская АЭС «Островец», фото: «ЭнергоБизнес»

https://racurs.ua/n176993-rossiyskie-specslujby-gotovyat-provokacii-na-belorusskoy-aes-gur.html

Ракурс

Російські спецслужби планують влаштувати провокації на об'єктах критичної інфраструктури білорусі, зокрема на білоруській АЕС «Островець».

Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів — штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» — території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей, — наголошують у ГУР.

Зазначається, що розробкою та реалізацією «проекту» займаються російські спецслужби, білоруський кдб просто поставлений до відома.

Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму, — наголошують у ГУР.

За інформацією ГУР, підрозділи білоруських кдб, мвс та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності.