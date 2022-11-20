В ЕС возможны отключения электроэнергии, Франция не успевает перезапустить реакторы

Европе грозят отключение света, фото: Picryl

https://racurs.ua/n176992-v-es-vozmojny-otklucheniya-elektroenergii-franciya-ne-uspevaet-perezapustit-reaktory.html

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Франція не встигає перезапустити четверту частину своїх реакторів, щоб уникнути відключень і допомогти Євросоюзу в умовах втрати російських поставок цієї зими.

Раніше планувалося, що план запуску реакторів буде виконано до середини грудня, тож зростає ризик дефіциту електроенергії у січні. Про це повідомляє агентство Blooomberg.

Зазначається, що хоча контрольована державою енергетична компанія Electricite de France SA залучила аварійно-зварювальні бригади зі США та Канади, щоб допомогти усунути несподівані тріщини на дюжині агрегатів, графік уже значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.

Це означає, що вона зможе зіткнутися з низькими температурами, коли основу енергетичної системи не буде відновлено.

Франція, яка колись була найбільшим європейським експортером електроенергії, тепер може зіткнутися з її дефіцитом, тож оператори електромереж по всьому континенту перебувають напоготові на випадок, якщо другій за величиною економіці Євросоюзу знадобиться додаткова електроенергія.

Варто додати, що у Федеральному відомстві з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф вже попередили про ризик нетривалих відключень на локальному рівні у країні в січні, повідомляє Deutsche Welle.

Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути, — наголосив очільник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер.

Він уточнив, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання, причиною яких може бути не лише нестача електроенергії, а й «цілеспрямовані відключення електромережі», котрі здійснюватимуть для забезпечення її безпеки та надійності постачання.

За його словами, очікується, що це будуть будуть короткострокові відключення, а не тривалі відключення на великій території.

Джерело: Blooomberg, Deutsche Welle