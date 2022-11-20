В ЕС возможны отключения электроэнергии, Франция не успевает перезапустить реакторы

В ЕС возможны отключения электроэнергии, Франция не успевает перезапустить реакторыhttps://racurs.ua/n176992-v-es-vozmojny-otklucheniya-elektroenergii-franciya-ne-uspevaet-perezapustit-reaktory.htmlРакурс
Франція не встигає перезапустити четверту частину своїх реакторів, щоб уникнути відключень і допомогти Євросоюзу в умовах втрати російських поставок цієї зими.
Раніше планувалося, що план запуску реакторів буде виконано до середини грудня, тож зростає ризик дефіциту електроенергії у січні. Про це повідомляє агентство Blooomberg.
Зазначається, що хоча контрольована державою енергетична компанія Electricite de France SA залучила аварійно-зварювальні бригади зі США та Канади, щоб допомогти усунути несподівані тріщини на дюжині агрегатів, графік уже значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.
Це означає, що вона зможе зіткнутися з низькими температурами, коли основу енергетичної системи не буде відновлено.
Франція, яка колись була найбільшим європейським експортером електроенергії, тепер може зіткнутися з її дефіцитом, тож оператори електромереж по всьому континенту перебувають напоготові на випадок, якщо другій за величиною економіці Євросоюзу знадобиться додаткова електроенергія.
Варто додати, що у Федеральному відомстві з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф вже попередили про ризик нетривалих відключень на локальному рівні у країні в січні, повідомляє Deutsche Welle.
Ми повинні виходити з того, що взимку траплятимуться блекаути, — наголосив очільник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф Ральф Тіслер.
Він уточнив, що йдеться саме про регіональні та обмежені за часом відключення електропостачання, причиною яких може бути не лише нестача електроенергії, а й «цілеспрямовані відключення електромережі», котрі здійснюватимуть для забезпечення її безпеки та надійності постачання.
За його словами, очікується, що це будуть будуть короткострокові відключення, а не тривалі відключення на великій території.
Джерело: Blooomberg, Deutsche Welle