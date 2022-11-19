Ситуация сложная, но контролируемая — украинцев призывают снизить потребление электричестваhttps://racurs.ua/n176980-situaciya-slojnaya-no-kontroliruemaya-ukraincev-prizyvaut-snizit-potreblenie-elektrichestva.htmlРакурс
У Міненерго спростовують панічні заяви щодо стану української енергосистеми, котрі поширюються соцмережами, й запевняють, що ситуація з енергопостачанням хоч і складна, проте контрольована.
Відповідна заява сьогодні, 19 листопада, опублікована на сторінці міністерства в соціальній мережі Фейсбук.
У відомстві наголошують, що запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи.
Водночас у Міненерго закликають українців на чверть зменшити споживання електроенергії.
Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетикам, зменшити навантаження на мережу. Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%, — наголошують у відомстві.