В ДТЭК опровергают призыв к украинцам выезжать за границу

В ДТЭК опровергают призыв к украинцам выезжать за границуhttps://racurs.ua/n176979-v-dtek-oprovergaut-prizyv-k-ukraincam-vyezjat-za-granicu.htmlРакурс
У ДТЕК спростовують, що гендиректор компанії у нещодавньому інтерв’ю BBC закликав українців до виїзду з країни заради економії електроенергії.
У прес-служба компанії наголошують, що надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала — немає.
В інтерв’ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: «У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати». Крім цього він зазначив, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно, — наголошують у компанії.
У компанії наголошують, що енергосистема Україна витримала чотири хвилі руйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожна з яких мала на меті повний блекаут.
ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну, — наголошують у ДТЕК. — Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі, за допомогою стабілізаційних відключень.