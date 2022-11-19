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У ДТЕК заявили, що гендиректор компанії не закликав українців виїжджати за кордон, фото: ДТЕК

У ДТЕК спростовують заклик до українців виїжджати за кордон

19 лис 2022, 20:35
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У ДТЕК спростовують, що гендиректор компанії у нещодавньому інтерв’ю BBC закликав українців до виїзду з країни заради економії електроенергії.





У прес-служба компанії наголошують, що надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала — немає.

В інтерв’ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: «У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати». Крім цього він зазначив, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно, — наголошують у компанії.

У компанії наголошують, що енергосистема Україна витримала чотири хвилі руйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожна з яких мала на меті повний блекаут.

ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну, — наголошують у ДТЕК. — Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі, за допомогою стабілізаційних відключень.

Джерело: Ракурс


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