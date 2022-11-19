У ДТЕК спростовують заклик до українців виїжджати за кордон

У ДТЕК заявили, що гендиректор компанії не закликав українців виїжджати за кордон, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n176979-u-dtek-sprostovuut-zaklyk-do-ukrayinciv-vyyijdjaty-za-kordon.html

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У ДТЕК спростовують, що гендиректор компанії у нещодавньому інтерв’ю BBC закликав українців до виїзду з країни заради економії електроенергії.

У прес-служба компанії наголошують, що надзвичайної ситуації, яка б цього потребувала — немає.

В інтерв’ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: «У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати». Крім цього він зазначив, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно, — наголошують у компанії.

У компанії наголошують, що енергосистема Україна витримала чотири хвилі руйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожна з яких мала на меті повний блекаут.