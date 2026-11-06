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Ракурс
Наслідки російського удару по теплоелектростанції, скріншот відео

Як виглядає атакована росіянами підстанція на Київщині, показала ДТЕК (ВІДЕО)

6 лис 2026, 20:03
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ДТЕК сьогодні, 6 листопада, на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, котре показує, як виглядає одна з атакованих росіянами підстанцій компанії на Київщині.

Страшні кадри: так виглядає одна з підстанцій ДТЕК на Київщині після атаки. Дякуємо ДСНС, які рятують залишки обладнання в полумʼї, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, нещодавно прес-служба ДТЕК також опублікувала фото, котрі показують, як виглядають уражені російськими авіаударами теплоелектростанції.

Джерело: Ракурс


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