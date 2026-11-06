Последствия российского удара по теплоэлектростанции, скриншот видео

https://racurs.ua/n217287-kak-vyglyadit-atakovannaya-rossiyanami-podstanciya-v-kievskoy-oblasti-pokazala-dtek-video.html

Ракурс

ДТЕК сьогодні, 6 листопада, на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, котре показує, як виглядає одна з атакованих росіянами підстанцій компанії на Київщині.

Страшні кадри: так виглядає одна з підстанцій ДТЕК на Київщині після атаки. Дякуємо ДСНС, які рятують залишки обладнання в полумʼї, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, нещодавно прес-служба ДТЕК також опублікувала фото, котрі показують, як виглядають уражені російськими авіаударами теплоелектростанції.