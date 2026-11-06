Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по теплоэлектростанции, скриншот видео

Как выглядит атакованная россиянами подстанция в Киевской области, показала ДТЭК (ВИДЕО)

6 ноя 2026, 20:03
999

ДТЕК сьогодні, 6 листопада, на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, котре показує, як виглядає одна з атакованих росіянами підстанцій компанії на Київщині.

Страшні кадри: так виглядає одна з підстанцій ДТЕК на Київщині після атаки. Дякуємо ДСНС, які рятують залишки обладнання в полумʼї, — вказано в описі відео.

Нагадаємо, нещодавно прес-служба ДТЕК також опублікувала фото, котрі показують, як виглядають уражені російськими авіаударами теплоелектростанції.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров