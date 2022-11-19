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Ракурс
Українців закликають скоротити споживання електроенергії, фото:

Ситуація складна, але контрольована — українців закликають зменшити споживання електрики

19 лис 2022, 21:26
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У Міненерго спростовують панічні заяви щодо стану української енергосистеми, котрі поширюються соцмережами, й запевняють, що ситуація з енергопостачанням хоч і складна, проте контрольована.





Відповідна заява сьогодні, 19 листопада, опублікована на сторінці міністерства в соціальній мережі Фейсбук.

У відомстві наголошують, що запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи.

Водночас у Міненерго закликають українців на чверть зменшити споживання електроенергії.

Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетикам, зменшити навантаження на мережу. Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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