Ситуація складна, але контрольована — українців закликають зменшити споживання електрикиhttps://racurs.ua/ua/n176980-sytuaciya-skladna-ale-kontrolovana-ukrayinciv-zaklykaut-zmenshyty-spojyvannya-elektryky.htmlРакурс
У Міненерго спростовують панічні заяви щодо стану української енергосистеми, котрі поширюються соцмережами, й запевняють, що ситуація з енергопостачанням хоч і складна, проте контрольована.
Відповідна заява сьогодні, 19 листопада, опублікована на сторінці міністерства в соціальній мережі Фейсбук.
У відомстві наголошують, що запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи.
Водночас у Міненерго закликають українців на чверть зменшити споживання електроенергії.
Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетикам, зменшити навантаження на мережу. Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%, — наголошують у відомстві.