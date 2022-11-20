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Ракурс
Пожар в районе трех вокзалов в центре москвы. Фото:

Масштабный пожар возник в районе трех вокзалов в центре москвы (ВИДЕО)

20 ноя 2022, 15:49
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Сильна пожежа виникла в москві у неділю, 20 листопада.





Пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі столиці рф. За даними російських ЗМІ, горить складське приміщення на комсомольській площі. Про це пише РІА «Новости» та інші пропагандистські медіа із посиланням на мнс росії.

У цьому відомстві вже присвоїли пожежі другий ступінь складності. Попередньо відомо, що сімох врятованих осіб. Ймовірно, у будівлі ще є люди. На місце інциденту відправили пожежний потяг.

Деякі Telegram-канали пишуть, що нібито займання сталося у квітковій оранжереї, а будівля, що горить, розташовується недалеко від площі трьох вокзалів. Зараз центр російської столиці затягнутий густим чорним димом.

Нагадаємо, 6 листопада у бєлгородській області російської федерації прогримів вибух, а згодом виникла пожежа на місцевій нафтобазі.

А 16 жовтня мешканця бєлгорода заявляли про роботу ППО в місті. Того дня внаслідок вибухів тремтіли й вилітали шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації. Зазначалося, що прильоти фіксувалися в районі аеропорту.

Источник: Ракурс


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