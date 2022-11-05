Клуб в Костроме поджег вернувшийся с фронта в Украине солдат

https://racurs.ua/n176503-klub-v-kostrome-podjeg-vernuvshiysya-s-fronta-v-ukraine-soldat.html

Ракурс

Винуватець пожежі в російському нічному клубі «Полігон» у серпні приїхав із війни в Україні.

Спочатку 23-річний військовослужбовець із пораненням перебував у госпіталі в Астраханській області, а потім вернувся в Костромську.

На початку листопада знову прибув у військову частину для проходження медкомісії. Увечері 4 листопада він прийшов у нічний клуб «Полігон», де і влаштував феєрверк, від якого загинуло 15 людей.

Ймовірний винуватець пожежі та масової загибелі московитів — 23-річний Станіслав Йонкін, з’ясувало видання Baza.

Він з іншими військовими під час перебування на фронті віз боєприпаси, коли почався обстріл. Його викинуло з машини і Йонкін зламав ногу. Його відправили до шпиталю в Астраханській області, а потім він повернувся на батьківщину до Костромської області.

Довгий час Йонкін перебував на лікарняному і на початку листопада вирушив знову до військової частини для проходження медкомісії. Вчора ввечері він зателефонував родичам і сказав, що в нього все добре. А після розмови з ними вирушив до нічного клубу «Полігон», де вступив у бійку та влаштував феєрверк із сигнальної ракетниці, який призвів до пожежі та смерті 15 людей.

Клуб «Полігон» був, до речі, пов’язаний із владою. Місцеві ЗМІ повідомляють, що його власником є ​​депутат обласної думи від «Єдиної росії», уродженець Азербайджану Іхтіяр Ілдир-огли Мірзоєв.

Нагадаємо, пожежу в Костромі гасили п’ять годин, площа займання становила 3,5 тис. кв. м, у будівлі впав дах. Під час пожежі в клубі працювали лише три евакуаційні виходи. Ще чотири були замкнені — пожежникам довелося виламувати двері, щоби люди змогли вийти.