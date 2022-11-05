«Укрэнерго» вводит экстренные отключения электроэнергии в семи областях — деталиhttps://racurs.ua/n176502-ukrenergo-vvodit-ekstrennye-otklucheniya-elektroenergii-v-semi-oblastyah-detali.htmlРакурс
«Укренерго» замість оголошених раніше погодинних відключень електроенергії запроваджує екстрені відключення у столиці та семи областях України.
Причиною цього є зростання споживання електроенергії. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні — четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо, — наголошується в повідомленні.
У цій ситуації Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надає операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у таких регіонах:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Житомирській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області.
Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, — зазначають у компанії й закликають українців продовжувати свідомо ставитися до споживання електроенергії, особливо в години пікового споживання.
Енергетикам життєво необхідна ваша допомога на енергетичному фронті! — наголошують в «Укренерго».
Нагадаємо, раніше сьогодні в «Укренерго» оголошували про запровадження графіку погодинних відключень для споживачів у цих регіонах.