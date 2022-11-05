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Ракурс
В Україні нестача електроенергії

«Укренерго» вводить екстрені відключення електроенергії в семи областях — деталі

5 лис 2022, 14:56
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«Укренерго» замість оголошених раніше погодинних відключень електроенергії запроваджує екстрені відключення у столиці та семи областях України.





Причиною цього є зростання споживання електроенергії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні — четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо, — наголошується в повідомленні.

У цій ситуації Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надає операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у таких регіонах:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій, — зазначають у компанії й закликають українців продовжувати свідомо ставитися до споживання електроенергії, особливо в години пікового споживання.

Енергетикам життєво необхідна ваша допомога на енергетичному фронті! — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше сьогодні в «Укренерго» оголошували про запровадження графіку погодинних відключень для споживачів у цих регіонах.

Джерело: Ракурс


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