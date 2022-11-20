Масштабна пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі москви (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176995-masshtabna-pojeja-vynykla-u-rayoni-troh-vokzaliv-u-centri-moskvy-video.htmlРакурс
Сильна пожежа виникла в москві у неділю, 20 листопада.
Пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі столиці рф. За даними російських ЗМІ, горить складське приміщення на комсомольській площі. Про це пише РІА «Новости» та інші пропагандистські медіа із посиланням на мнс росії.
У цьому відомстві вже присвоїли пожежі другий ступінь складності. Попередньо відомо, що сімох врятованих осіб. Ймовірно, у будівлі ще є люди. На місце інциденту відправили пожежний потяг.
Деякі Telegram-канали пишуть, що нібито займання сталося у квітковій оранжереї, а будівля, що горить, розташовується недалеко від площі трьох вокзалів. Зараз центр російської столиці затягнутий густим чорним димом.
Нагадаємо, 6 листопада у бєлгородській області російської федерації прогримів вибух, а згодом виникла пожежа на місцевій нафтобазі.
А 16 жовтня мешканця бєлгорода заявляли про роботу ППО в місті. Того дня внаслідок вибухів тремтіли й вилітали шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації. Зазначалося, що прильоти фіксувалися в районі аеропорту.