Военная операция по освобождению Луганщины будет сложной. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n176998-voennaya-operaciya-po-osvobojdeniu-luganschiny-budet-slojnoy-komandovanie.html

Ракурс

Звільнити Луганську область від російських окупантів буде складно.

Загарбницькій війська вже встигли закріпитися на території регіону і отримали підтримку у виді бойовиків так званої Луганської народної республіки та підрозділів зс рф, які втекли з Харківської області та Лиману. Про це 20 листопада речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

У ворога там було формування, це так зване ЛНР, яке він використовував в якості плацдарму для підготовки нападу на нас, в тому числі створивши там цей корпус «народної міліції» ЛНР. Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався, коли була Операція об'єднаних сил, — зазначив він.

За словами військового, також російські вороги організували інженерне обладнання позицій. Це все вплинуло на тактику дій української армії, бо ЗСУ не проводять лобові атаки, а завдають ударів високоточною зброєю і здійснюють швидкі контрнаступи.

Череватий зазначив, що після високоточних ударів окуповані території звільняються досить швидко, але для цього потрібен час.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що українська армія звільнила від російських загарбників вже 12 населених пунктів Луганської області.

Крім того, на Донбасі росіяни понад чотири місяці не можуть прорвати оборону навіть в районі Бахмуту і Авдіївки.