Вже 12 населених пунктів Луганщини під українським прапором

ЗСУ поступово звільняють окуповані території, фото: ВОВ

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ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів Луганської області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє агентство «Укрінформ».

Маючи великі сили на східному фронті, на Донбасі, росіяни понад чотири місяці не можуть прорвати оборону навіть в районі Бахмуту і Авдіївки. Звичайно, що це вимагає зосередження наших зусиль, — наголошує Череватий. — Більше того, у Луганській області ворог вже терпить поразку. Вже 12 населених пунктів під українським прапором. І багато в чому там ініціатива за нами.

Череватий зазначає, що росія після поразок на кількох головних напрямках та провалі стратегічних планів росія хоче здобути перемогу хоча б десь на тактичному рівні.

Так як протягом всієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди звучало «звільнення народу Донбасу», невідомого нікому раніше, то зрозуміло, що вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. І відтак, якщо би вони вийшли на ці кордони, вони би і далі захотіли захопити повністю Запорізьку область, — наголошує.

Джерело: «Укрінформ»