Понад 84 тис. рашистів вже ліквідували захисники України, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176986-330-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 84 тис. 210 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 330 осіб. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: