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Понад 84 тис. рашистів вже ліквідували захисники України, фото: Генштаб ЗСУ

330 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

20 лис 2022, 10:49
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 84 тис. 210 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 330 осіб. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 886 танків;
  • 5 тис. 817 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 868 одиниць артилерійських систем;
  • 393 одиниці РСЗВ/MLRS;
  • 209 одиниць засобів ППО;
  • 278 літаків;
  • 261 гелікоптер;
  • 1 тис. 537 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 480 крилатих ракет;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 371 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 161 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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