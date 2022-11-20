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Более 84 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины, фото: Генштаб ВСУ
330 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n176986-330-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 84 тис. 210 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 330 осіб. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 886 танків;
- 5 тис. 817 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 868 одиниць артилерійських систем;
- 393 одиниці РСЗВ/MLRS;
- 209 одиниць засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 тис. 537 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 480 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 371 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 161 одиницю спеціальної техніки.
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