Более 84 тыс. рашистов уже ликвидировали защитники Украины, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n176986-330-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 84 тис. 210 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 330 осіб. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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