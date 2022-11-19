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Момент уничтожения рашистов, скриншот видео
Уничтожение беспилотником замаскированных рашистов показали защитники Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176981-unichtojenie-bespilotnikom-zamaskirovannyh-rashistov-pokazali-zaschitniki-ukrainy-video.htmlРакурс
Українські військові із 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників, котра намагалася заховатися під рослинністю.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що відео було зняте в районі міста Бахмута Донецької області.
У лісочку біля Бахмута… � …окупанти заховалися під великим деревом — сподівалися, що воно захистить… Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!, — вказано в описі до відео.
Бахмут наразі є однією з найбільш напружених точок лінії зіткнення. Зокрема, рашисти в цьому районі активно застосовують атаки українських позицій піхотою.
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