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Ракурс
Момент уничтожения рашистов, скриншот видео

Уничтожение беспилотником замаскированных рашистов показали защитники Украины (ВИДЕО)

19 ноя 2022, 21:50
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Українські військові із 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників, котра намагалася заховатися під рослинністю.





Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що відео було зняте в районі міста Бахмута Донецької області.

У лісочку біля Бахмута… � …окупанти заховалися під великим деревом — сподівалися, що воно захистить… Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!, — вказано в описі до відео.

Бахмут наразі є однією з найбільш напружених точок лінії зіткнення. Зокрема, рашисти в цьому районі активно застосовують атаки українських позицій піхотою.

Источник: Ракурс


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