Момент знищення рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n176981-znyschennya-bezpilotnykom-zamaskovanyh-rashystiv-pokazaly-zahysnyky-ukrayiny-video.html

Ракурс

Українські військові із 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою безпілотника знищили групу російських загарбників, котра намагалася заховатися під рослинністю.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що відео було зняте в районі міста Бахмута Донецької області.

У лісочку біля Бахмута… � …окупанти заховалися під великим деревом — сподівалися, що воно захистить… Як би не так! Оператор дрону 30 ОМБр і там їх знайшов та покарав!, — вказано в описі до відео.

Бахмут наразі є однією з найбільш напружених точок лінії зіткнення. Зокрема, рашисти в цьому районі активно застосовують атаки українських позицій піхотою.