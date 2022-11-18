У Новоросійську очевидці зняли на відео атаку морського безпілотника на нафтогавань

https://racurs.ua/ua/n176947-u-novorosiysku-ochevydci-znyaly-na-video-ataku-morskogo-bezpilotnyka-na-naftogavan.html

Ракурс

У російському портовому місті Новоросійськ очевидці зняли на відео атаку невстановленого морського безпілотника на нафтогавань «Шесхарис».

Кадри з ураженням оприлюднили у соціальній мережі. Нафтогавань «Шесхарис» нібито була атакована у ніч проти 18 листопада.

Вранці фахівці зафіксували пошкодження — вони мінімальні та на працездатність систем не впливають. На місці виявлено уламки надводного дрона, — йдеться у повідомлені ЗМІ рф.

Офіційний представник російської «Транснафти» Ігор Дьомін заперечує атаку.

Ця інформація не відповідає дійсності. Нападу морським безпілотником ЗСУ на нафтогавань «Шесхарис» у Новоросійську не було. Відповідно, жодних пошкоджень там немає, — заявив Ігор Дьомін кільком російським виданням.

Утім, місцеві очевидці наполягають, що зняли відео з вибухом саме у районі нафтогавані «Шесхарис».

Українська влада офіційно не коментувала цю подію.

«Мілітарний» пише, що морському безпілотнику з Миколаївської чи Одеської областей довелося б подолати сотні морських миль, у тому числі огинаючи Кримський півострів.

Перевалочний комплекс «Шесхарис» є одним із найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні росії. Він експлуатується з 1964 року і призначений для приймання, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів на експорт, а також постачання нафти на заводи Краснодарського краю.