Десяток боевиков ОРДЛО отправили за решетку за участие в войне против Украины. Фото:

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Ракурс

Бойовики самопроголошених ЛНР та ДНР проведуть від 13 до 15 років за ґратами.

За матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засуджено 10 бойовиків терористичних організацій. Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років, бо з початку повномасштабного російського вторгнення зрадники приєдналися до складу підрозділів південного військового округу зс рф. Про це 21 листопада повідомила прес-служба Служба безпеки України.

За ґрати український суд відправив командирів штурмових відділень, снайпера, кулеметника та стрільців, які воювали проти ЗСУ на Запорізькому напрямку. Колаборантів затримали в ході контрнаступу українських військ на півдні країни. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції. Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Ще засудили одного командира російського танку. Слідство встановило, що він входив до складу так званого другого армійського корпусу, воював на сході та обстрілював об'єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині. Зловмисника взяли у полон, а суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) ККУ.

Нагадаємо, російський бойовик отримав тюремний термін у 12 років за обстріли Маріуполя. Слідство встановило, що оператор-навідник танку Т-72 мешканець Донецька щонайменше 20 разів обстрілював житлові багатоповерхівки Маріуполя.