Израиль будет поставлять высокоточные ракеты Украине. Фото:

https://racurs.ua/n177021-v-izraile-zayavili-o-postavkah-raket-ukraine-nazvano-uslovie.html

Ракурс

Ізраїль відреагував на можливу закупівлю росією балістичних ракет в Ірану.

Якщо Тегеран продасть москві нове озброєння, то ізраїльська сторона готова у відповідь розпочати постачання озброєння Україні. Таку заяву зробив голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата, повідомляють «Новини Ізраїлю» та телеканал «Кан».

Посадовець застеріг країну-агресора від закупівлі іранських ракет. Якщо це все ж таки станеться, то Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні.

За інформацією медіа, Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та рф. Відповідну ноту посол Ізраїлю у москві передав заступнику міністра закордонних справ рф михайлу богданову.

Тим часом у ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що Ізраїль має широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї та технологічного озброєння.

Якщо країни НАТО отримають вже від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тої продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною, — зазначив він.

Нагадаємо, російська федерація розрахувалася з Іраном за дрони-камікадзе 140 млн євро готівкою і захопленою в Україні американською та британською зброєю. Зокрема, Тегерану передали британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.

Джерела: «Новини Ізраїлю», «Кан»