Иранские беспилотники. Фото:

https://racurs.ua/n176522-iran-nachal-ispolzovat-zavisimost-moskvy-ot-postavok-udarnyh-bpla-isw.html

Ракурс

Іран почав використовувати залежність росії від поставок дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Країна-агресор закуповує системи озброєнь іранського виробництва. Таким чином агресора намагається вирішити проблему виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів. Однак Тегеран, ймовірно, вже використовує залежність рф від цих систем озброєнь для того, щоб звернутися до москви з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, прохання про допомогу в ядерній сфері та визнання постачання безпілотників — це показники того, що іранські чиновники, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян вперше визнав постачання своїх безпілотників росії, проте нібито в невеликій кількості й за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.