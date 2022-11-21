Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сборная Ирана по футболу поддержала в Катаре протесты в своей стране

Сборная Ирана по футболу поддержала в Катаре протесты в своей стране

21 ноя 2022, 16:44
999

Футболісти збірної Ірану перед першим матчем на ЧС-2022 у Катарі відмовилися співати гімн своєї країни.





Такими діями гравці висловили протест владі Ірану, яка протягом двох місяців жорстко придушує акції протесту.

Новини з Катару показують понад два місяці загальнонаціональних протестів, викликаних смертю молодої жінки під вартою поліції моралі, є одними з найсміливіших викликів, які постали перед духовними лідерами Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Капітан команди Аліреза Джаханбахш на прес-конференції перед початком матчу проти Англії заявляв, що рішення співати гімн чи ні буде ухвалено всіма гравцями команди спільно.

Уболівальники, які зібралися на стадіоні, вітали акцію футболістів оплесками.

Протести в Ірані продовжуються з кінця вересня. Приводом для їхнього початку стала смерть 22-річної Махсі Аміні, яку поліція вдач затримала за «неправильне» носіння хіджабу. Силовики безпрецедентно жорстко розганяють акції; Станом на 19 листопада, за даними правозахисників, щонайменше 378 людей загинули внаслідок дій співробітників силових органів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров