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Ракурс
Збірна Ірану з футболу підтримала в Катарі протести у своїй країні

Збірна Ірану з футболу підтримала в Катарі протести у своїй країні

21 лис 2022, 16:44
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Футболісти збірної Ірану перед першим матчем на ЧС-2022 у Катарі відмовилися співати гімн своєї країни.





Такими діями гравці висловили протест владі Ірану, яка протягом двох місяців жорстко придушує акції протесту.

Новини з Катару показують, що понад два місяці загальнонаціональних протестів, викликаних смертю молодої жінки під вартою поліції моралі, є одними з найсміливіших викликів, які постали перед духовними лідерами Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Капітан команди Аліреза Джаханбахш на прес-конференції перед початком матчу проти Англії заявляв, що рішення співати гімн чи ні буде ухвалено всіма гравцями команди спільно.

Уболівальники, які зібралися на стадіоні, вітали акцію футболістів оплесками.

Протести в Ірані продовжуються з кінця вересня. Приводом для їхнього початку стала смерть 22-річної Махсі Аміні, яку поліція вдач затримала за «неправильне» носіння хіджабу. Силовики безпрецедентно жорстко розганяють акції; Станом на 19 листопада, за даними правозахисників, щонайменше 378 людей загинули внаслідок дій співробітників силових органів.

Джерело: Ракурс


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