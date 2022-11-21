Збірна Ірану з футболу підтримала в Катарі протести у своїй країні

https://racurs.ua/ua/n177026-zbirna-iranu-z-futbolu-pidtrymala-v-katari-protesty-u-svoyiy-krayini.html

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Футболісти збірної Ірану перед першим матчем на ЧС-2022 у Катарі відмовилися співати гімн своєї країни.

Такими діями гравці висловили протест владі Ірану, яка протягом двох місяців жорстко придушує акції протесту.

Новини з Катару показують, що понад два місяці загальнонаціональних протестів, викликаних смертю молодої жінки під вартою поліції моралі, є одними з найсміливіших викликів, які постали перед духовними лідерами Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

Капітан команди Аліреза Джаханбахш на прес-конференції перед початком матчу проти Англії заявляв, що рішення співати гімн чи ні буде ухвалено всіма гравцями команди спільно.

Уболівальники, які зібралися на стадіоні, вітали акцію футболістів оплесками.

Протести в Ірані продовжуються з кінця вересня. Приводом для їхнього початку стала смерть 22-річної Махсі Аміні, яку поліція вдач затримала за «неправильне» носіння хіджабу. Силовики безпрецедентно жорстко розганяють акції; Станом на 19 листопада, за даними правозахисників, щонайменше 378 людей загинули внаслідок дій співробітників силових органів.