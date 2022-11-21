путин предоставил статус ветеранов добровольцам-зекам, воюющим в Украине

https://racurs.ua/n177028-putin-predostavil-status-veteranov-dobrovolcam-zekam-vouuschim-v-ukraine.html

Ракурс

Президент росії володимир путін підписав закон, який надає статус ветеранів бойових дій добровольцям, які воюють в Україні.

Добровольцям, які отримали серйозні поранення, може бути надано статус «інваліда бойових дій».

Під дію закону підпадають усі російські добровольці, які беруть участь у бойових діях, починаючи з 24 лютого, а також учасники формувань, створених на анексованих територіях Запорізької та Херсонської областей, з моменту їхнього «приєднання до росії».

Ветеранам бойових дій та інвалідам бойових дій, а також, у ряді випадків, членам їхніх сімей у росії надаються пільги та заходи соціальної підтримки.

Раніше президент рф легалізував добровольчі формування, з початку листопада міноборони росії може створювати їх зі схвалення президента, зокрема вербувати в’язнів.

Відомо, що добровольцями на війну вербували ув’язнених: влітку цим займалася ПВК «Вагнера», а у жовтні початок і міноборони росії. Останнє віддавало перевагу колоніям, де засуджені — колишні співробітники силових структур.