Спецназовцы бригады им. Богуна повторили "шахматное" фото Месси и Роналду

https://racurs.ua/n177060-specnazovcy-brigady-im-boguna-povtorili-shahmatnoe-foto-messi-i-ronaldu.html

Ракурс

Українські військові, спецпризначенці 1 окремої бригади ім. Івана Богуна, повторили так зване «шахове» фото Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

На фото, яке опублікували у Телеграм бригади, двоє українських бійців сидять за шахівницею у позах, які повторюють знамените фото футбольних зірок збірних Аргентини та Португалії.

Мессі і Роналду не альо, а наші хлопці це агінь, — підписали фото у бригаді.

Нагадаємо, що напередодні відкриття чемпіонату світу з футболу в Катарі дві легенди світового футболу разом взяли участь у рекламній кампанії для Louis Vuitton. Культовий фотограф Енні Лейбовіц зафіксувала зосереджених Мессі та Роналду за шаховою партією. Щоправда, замість дошки вони використали валізу, яку і рекламує модний бренд.

Перемога — це стан душі. Давня традиція виготовлення валіз, — Лео та Кріш опублікували однакові фотографії та підписи до них.

Публікації відразу почали збирати мільйони лайків, що точно має потішити Louis Vuitton. Страшно навіть уявити, у яку суму бренду обійшлася така статусна колаборація.

На ЧС-2022, який стартував 20 листопада, Мессі та Роналду повернуться до стану суперництва. Щоправда, Аргентина та Португалія потрапили в різні групи.