Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Спецпризначенці бригади ім. Богуна повторили "шахове" фото Мессі та Роналду

Спецпризначенці бригади ім. Богуна повторили «шахове» фото Мессі та Роналду

22 лис 2022, 12:38
999

Українські військові, спецпризначенці 1 окремої бригади ім. Івана Богуна, повторили так зване «шахове» фото Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.





На фото, яке опублікували у Телеграм бригади, двоє українських бійців сидять за шахівницею у позах, які повторюють знамените фото футбольних зірок збірних Аргентини та Португалії.

Мессі і Роналду не альо, а наші хлопці це агінь, — підписали фото у бригаді.

Нагадаємо, що напередодні відкриття чемпіонату світу з футболу в Катарі дві легенди світового футболу разом взяли участь у рекламній кампанії для Louis Vuitton. Культовий фотограф Енні Лейбовіц зафіксувала зосереджених Мессі та Роналду за шаховою партією. Щоправда, замість дошки вони використали валізу, яку і рекламує модний бренд.

Перемога — це стан душі. Давня традиція виготовлення валіз, — Лео та Кріш опублікували однакові фотографії та підписи до них.

Публікації відразу почали збирати мільйони лайків, що точно має потішити Louis Vuitton. Страшно навіть уявити, у яку суму бренду обійшлася така статусна колаборація.

На ЧС-2022, який стартував 20 листопада, Мессі та Роналду повернуться до стану суперництва. Щоправда, Аргентина та Португалія потрапили в різні групи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів