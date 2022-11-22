Обыски в лавре в Киеве, фото - СБУ

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Спікер Кремля дмитро пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі — це війна України з російською православною церквою (рпц).

Насправді українська сторона давно воює з російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ’я, — промовив рот путіна на брифінгу.

Нагадаємо, що у лаврі в Києві знаходиться центр УПЦ МП. Після початку війни росії проти України Українська православна церква заявила про незалежність від Московського патріархату та припинила поминати Кирила.

Однак формально вона зберігає з ним зв’язок — для інших помісних церков вона й надалі є частиною рпц. Також УПЦ не просить інших помісних церков про визнання її незалежності.

Крім того, у Кремлі вважають недоречними порівняння президента росії володимира путіна та першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. У пєскова на брифінгу запитали, як він ставиться до порівняння війни в Україні з Карибською кризою, а Путіна з Хрущовим.

путін — це путін, а Хрущов був Хрущовим, царство йому небесне. Тут я не думаю, що Путіна можна з кимось порівнювати, — сказав спікер Кремля.

Карибська криза сталася 1962 року, коли СРСР розмістив ядерну зброю на Кубі у відповідь на розміщення американських ракет у Туреччині. Вважається, що тоді США та СРСР були як ніколи близькі до ядерної війни.

Нагадаємо, що уранці 22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві — задля протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Крім лаври у Києві, СБУ завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині, де шукали ДРГ і зброю.

Раніше на території Києво-Печерської лаври молилися за росію, з цього приводу спецслужба відкрила кримінальне провадження.