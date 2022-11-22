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Ракурс
СБУ пришла в монастырь и епархию УПЦ МП и Ровенщине

СБУ пришла в монастырь и епархию УПЦ МП и Ровенщине (ФОТО)

22 ноя 2022, 10:23
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Служба безпеки України (СБУ) 22 листопада проводить обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині.





СБУ завітала у лавру УПЦ МП і на Рівненщині

Прес-служба СБУ розповіла, що відбуваються контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у Корці, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники Зарічненського району та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

СБУ завітала у лавру УПЦ МП і на Рівненщині

Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією — в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, — йдеться у повідомленні спецслужби.

СБУ завітала у лавру УПЦ МП і на Рівненщині

Нагадаємо, що вранці 22 листопада СБУ спільно з Нацгвардією та Нацполіцією прийшла до Києво-Печерської лаври.

Источник: Ракурс


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