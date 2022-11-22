Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
СБУ завітала у монастир та єпархію УПЦ МП і на Рівненщині

СБУ завітала у монастир та єпархію УПЦ МП і на Рівненщині (ФОТО)

22 лис 2022, 10:23
999

Служба безпеки України (СБУ) 22 листопада проводить обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині.





СБУ завітала у монастир та єпархію УПЦ МП і на Рівненщині

Прес-служба СБУ розповіла, що відбуваються контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у Корці, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники Зарічненського району та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

СБУ завітала у монастир та єпархію УПЦ МП і на Рівненщині

Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією — в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, — йдеться у повідомленні спецслужби.

СБУ завітала у монастир та єпархію УПЦ МП і на Рівненщині

Нагадаємо, що вранці 22 листопада СБУ спільно з Нацгвардією та Нацполіцією прийшла до Києво-Печерської лаври.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів