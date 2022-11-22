СБУ підтвердила обшуки в лаврі у Києві - перші фото

https://racurs.ua/ua/n177049-sbu-pidtverdyla-obshuky-v-lavri-u-kyievi-pershi-foto.html

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Служба безпеки України (СБУ) підтвердила інформацію про проведення контррозвідувальних заходів на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

До владики Павла СБУ прийшла разом із Нацгвардією і Нацполіцією.

Спільно з підрозділами Нацполіції та Нацгвардії, здійснюються заходи спрямовані на:

недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування ДРГ, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

До лаври силовики прийшли «в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні».

У прес-службі СБУ повідомили, що її співробітники проводять огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів і здійснюють перевірку осіб на території щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України, — йдеться в офіційному повідомленні спецслужби.

Після початку війни росії проти України Українська православна церква заявила про незалежність від Московського патріархату та припинила поминати Кирила.

Однак формально вона зберігає з ним зв’язок — для інших помісних церков вона й надалі є частиною РПЦ. Також УПЦ не просить інших помісних церков про визнання її незалежності.