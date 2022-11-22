Российская ракетная атака по Украине. Фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/n177079-danilov-rasskazal-skolko-esche-massirovannyh-raketnyh-udarov-sposobna-nanesti-rf.html

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Країна-агресор російська федерація ще має ресурси для масованих ракетних ударів по Україні.

Зараз у росії є стільки ракет, щоб завдати три-чотири масовані удари, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада. Тоді Україна зазнала однієї з найпотужніших атак з початку повномасштабного вторгнення. Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли, — зазначив він.

За словами Данілова, українській владі відомо, скільки на території рф є того чи іншого озброєння. Деяких видів ракет в рф залишилося менше 10% чи 18%. Але дуже багато в арсеналі росії залишилося зенітних ракет С-300, які агресор застосовує для обстрілів Запоріжжя, Херсона та Харківської області.

У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет — ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами, — розповів Данілов.

Нагадаємо, 22 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найбільше в російському арсеналі залишилося ракет до зенітно-ракетних комплексів С-300 — 87%. Ще у агресора залишилося 74% ракет «Онікс» та 73% «Кинджал».

Джерело: «Радіо Свобода»